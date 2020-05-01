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Агент заступился за Медведеву после скандала

Евгения Медведева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Евгения Медведева сейчас находится в Японии. Девушку уже успели обвинить в нарушении режима самоизоляции.
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Евгения Медведева прилетела в Японию в марте, еще до объявленной в мире пандемии. Фигуристка должна была принять участие в ледовом шоу, однако позже мероприятие отменили. Однако спортсменка якобы все равно продолжила тренироваться на арене. Узнав об этом, жители Японии возмутились, один из них решил отправить в российское ведомство письмо с требованием депортировать Медведеву. "Заберите ее обратно в Россию", – писала возмущенная японка.

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Сюжеты Фигурное катание

Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Ситуацию решил прокомментировать агент Евгении Ари Закарян. Режиссер-постановщик отмененного шоу пояснил, что сейчас фигуристка уже не уделяет время тренировкам, ведь с 26 апреля по 6 мая в стране неделя праздников, и ничего не работает. Он уверен в том, что Медведева соблюдает режим самоизоляции.

Ранее о тренировках фигуристки в Японии высказалась тренер Татьяна Тарасова. Она сказала, что никакая инфекция не появится на таких объектах, как спортивная арена. Мол, если зараза пролетит, то она будет сразу выявлена.

Интересно, что Евгения Медведева знала об отмене спортивного мероприятия, где она должна была принять участие. Но фигуристка все равно приехала. Сама спортсменка никак не комментирует скандал.

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Автор: 1 мая 2020, 13:33

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