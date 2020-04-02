Евгения Медведева сбежала из Канады

Евгения Медведева экстренно покинула страну. Фигуристка улетела в Японию.

Звезда льда в своем инстаграм-аккаунте объяснила, почему приняла решение сбежать из Канады. Дело в том, что у нее окончился двухнедельный карантин после возвращения из США. Это время Евгения Медведева провела дома.

Спортсменка сообщила, что в Канаде закрыты катки и спортзалы, из-за чего ей негде тренироваться. В июне олимпийской чемпионке предстоит участвовать в шоу в Японии "Prism on Ice" (Sailor Moon).

Евгения Медведева отметила, что между Канадой и Японией вскоре на неопределенный срок закроют границу. Поэтому она решила покинуть страну заранее. Знаменитость показала поклонникам фото из аэропорта.

Евгения Медведева пожелала фолловерам здоровья в условиях пандемии коронавируса в мире. Она добавила, что с ней все хорошо, и она в безопасности.

Ситуация с коронавирусом в мире остается крайне острой. Судя по всему, пандемия закончится еще не скоро. Статистика всех стран на 2 апреля показывает, что COVID-19 заболели 936206 человек, умерли 47208, а выздоровели 193098 пациентов.