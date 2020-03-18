У игрока НХЛ выявили смертоносный вирус

Представители клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" сообщили о том, что у одного из игроков диагностирован коронавирус COVID-19. Имя спортсмена не разглашается, передает агентство "Интерфакс".
Болезнь протекает в легкой форме. Спортсмен находится в изоляции, уточняет "Москва 24". С остальными членами команды работают медики.
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