Чемпионат России по футболу остановили из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены или отменены многие спортивные мероприятия. Чемпионат России по футболу не стал исключением: болельщикам придется подождать до апреля, сообщают "Невские Новости".
На Общем собрании клубов РПЛ приняли решение остановить проведение турнира до 10 апреля. Наряду с этим были перенесены все спортивные мероприятия, которые проводят под эгидой Российского футбольного союза (РФС).
Ранее стало известно о переносе чемпионата Европы по футболу. В УЕФА сообщили, что соревнования пройдут летом 2021 года.
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