"Довели": суицидальному поведению гимнастки Солдатовой найдено объяснение

Физиономист Артем Павлов сделал смелое предположение о том, что творится с психикой Александры Солдатовой. По мнению эксперта, у гимнастки может быть депрессия.

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла информацию о том, что пыталась свести счеты с жизнью. Однако физиономист усомнился в правдивости слов спортсменки.

По словам эксперта, у девушки наблюдается подавленное эмоциональное состояние. Это выдает ее мимика. Он прокомментировал фото Александры Солдатовой, на котором она позирует вместе с тренером. Снимок опубликован Life.

"На самом деле очень интересно, как такую девушку еще довели, а то, что довели, это понятно", – отметил Павлов. По его словам, об этом говорит опущенное правое веко Александры Солдатовой. "Асимметрия – правосторонняя, видно, что человек в состоянии не очень хорошем, это может быть депрессивное состояние, без сомнения. Но просто с такими хорошими сильными волевыми качествами человека загнать в депрессию не очень просто", – добавил он.

По фото, считает физиономист, не улыбка, а растягивание уголков рта. "О радости спасения разговора, во всяком случае сейчас, речь не идет", — заявил Артем Павлов.

По имеющейся информации, 21-летняя Александра Солдатова сама обратилась за помощью в больницу. Там у гимнастки были диагностированы "телесные повреждения в связи с суицидальной попыткой", а также признаки булимии.