Сексуальная российская гимнастка свела с ума мир

Россиянка Александра Солдатова победила во всех индивидуальных видах программы на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте. Она завоевала золото в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Своим мастерством и красотой Саша свела с ума миллионы поклонников художественной гимнастики. На ее аккаунт в Instagram подписались около 300 тысяч человек.