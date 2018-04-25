Сексуальная российская гимнастка свела с ума мир

Постаревшая Долина стала необъятной Откровенный наряд Нюши в Кремле Странная Валерия на шоу Ани Лорак Как менялась Анна Семенович

Самое читаемое

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
партнеры
Среда 25 апреля
Лента новостей
22:05
Обезумевшая без газа Украина грозит войной России
22:04
За родившей Кейт Миддлтон наблюдают 20 медиков
21:59
Перенесший инфаркт Пресняков: В футбол поиграл
21:49
Захарова обвинила США в рейдерском захвате консульства
21:39
Ведущая "Давай поженимся!" отважилась на интимную пластику перед свадьбой
21:27
Под Москвой домашний пес разорвал лицо трехлетнему малышу
21:25
Цымбалюк-Романовская бьется в истерике из-за исчезновения Джигарханяна
21:24
Юлию Ефимову осудили за развратное фото
21:06
Эвакуация московского ТЦ из-за пожара попала на видео
21:00
Законопроекты пройдут экспертизу в Академии наук
20:52
Сенсационное заявление о допинге Крушельницкого
20:39
Нетребко довела до слез посланием о Хворостовском
20:25
Питт ждет ребенка от архитектора
20:21
Парламентарии совместно обсуждают ответ на санкции США
20:07
Казахстан снюхался с США на Каспии
20:06
Пресняков замолк после инфаркта
19:57
94-летнего Шарля Азнавура увезли со сцены в больницу Санкт-Петербурга
19:38
Цены на бензин будут расти каждую неделю
19:10
Народный артист СССР умер в возрасте 87 лет
19:08
Володин поздравил Жириновского с днем рождения
19:00
Безумные регионы: дом с привидением выставлен на продажу в Тюмени
18:59
Под Москвой ограбили банк
18:42
В Москве в ДТП с трамваем пострадала восьмилетняя девочка
18:21
Россиянка зарезала бомжа за непристойное предложение
18:11
Родившая Рапунцель из "Дома-2" очень страдает
17:53
Госдума выстраивает диалог с Академией наук
17:43
Владимир Пресняков срочно госпитализирован с инфарктом
17:38
Собчак на роскошном отдыхе намекнула о своем превосходстве
17:33
Как правильно выбрать мясо для шашлыка
17:14
Киев набирает пушечное мясо для атаки Крыма
17:06
Новорожденному сыну Кейт Миддлтон отрезали 10-сантиметровый конец
16:58
Жанна Фриске унижала Дмитрия Шепелева за работу
16:55
Дочь миллионера взбесила народ словами о бедняках
16:55
На юге Москвы горит торговый центр
16:51
Полина Гагарина сделала грудь на радость россиянам
16:47
Сексуальная российская гимнастка свела с ума мир
16:45
Солнцева отправляют в психушку после медового месяца с пенсионеркой
16:44
Как не нажить врага в лице свекрови
16:39
На Красной площади пройдет грандиозный гала-концерт
16:20
Страстная аргентинка отрезала любовнику пенис
16:02
Малахов обомлел от интимных подробностей жизни Галкина
15:47
Россиян возмутили комиссии при оплате капремонта
15:45
Юноша прыгнул на рельсы московского метро ради лайков (видео)
15:42
В Москве появился медицинский центр мирового класса
15:17
Жена Виторгана похвасталась апартаментами у Кремля за полмиллиарда
15:12
В Петербурге на крыше нашли девочку и четырех голых мужчин
14:58
В Кремле состоится гала-концерт всех звезд Первого канала
14:58
Певица Пелагея спасает маленькую дочь
14:55
У отца уральского депутата отбирают последнюю "буханку"
14:53
АвтоВАЗ взвинчивает цены из-за обвала рубля
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян сокрушил бывшую жену сенсационным выпадом
Цымбалюк-Романовская: Друзья Джигарханяна заказали меня
Семейная грязь молодого актера вызвала оторопь у Малахова
"Меня все достали": Андрей Малахов обратился к публике
Ахеджакова смеялась на панихиде по Дорошиной
Жанна Фриске унижала Дмитрия Шепелева за работу
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Апрель 25, 2018
просмотры: 123

Сексуальная российская гимнастка свела с ума мир

567

Россиянка Александра Солдатова победила во всех индивидуальных видах программы на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте. Она завоевала золото в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Своим мастерством и красотой Саша свела с ума миллионы поклонников художественной гимнастики. На ее  аккаунт в Instagram подписались около 300 тысяч человек.

поделиться

комментарии

Знаменитости не сдерживали слез на прощании с Ниной Дорошиной

В Москве состоялась панихида по артистке

567

Стильная Андреева выиграла у придавленной горем Зудиной

Телеведущая вышла в свет в изысканном образе

567

Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова

Артистка выглядела очень величественно в своем трауре

567
567

Смертоносный ураган прошелся по Москве

В столице и области пострадали десятки человек

567
567
567

Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову

Актриса прошлась по красной дорожке

567
567

Самая сексапильная девушка Instagram оголилась для фото

Ее формы взбудоражат мужчин по всему миру

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

"Меня все достали": Андрей Малахов обратился к публике

Телеведущий сделал заявление
Шоу-бизнес

Малахов обомлел от интимных подробностей жизни Галкина

Омич рассказал о своей мимолетной любви

Политика

Захарова обвинила США в рейдерском захвате консульства
Казахстан снюхался с США на Каспии
Киев набирает пушечное мясо для атаки Крыма
Когда утвердят предложенного Путиным премьер-министра

Шоу-бизнес

За родившей Кейт Миддлтон наблюдают 20 медиков
Ведущая "Давай поженимся!" отважилась на интимную пластику перед свадьбой
Цымбалюк-Романовская бьется в истерике из-за исчезновения Джигарханяна
Перенесший инфаркт Пресняков: В футбол поиграл

Проишествия

Страстная аргентинка отрезала любовнику пенис
Москвич посмеялся над известием о смерти жены под ножом хирурга
В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)

Lifestyle

Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
Шоу-бизнес

Невеста бросила впавшего в кому известного российского актера

Также она заявляет, что родила ему дочь
Шоу-бизнес

Перенесший несколько операций Козловский не может работать

У мужчины проблемы со зрением
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Кейт Миддлтон отрезали 10-сантиметровый конец

Хирург заявил о патологии престолонаследника

Спорт

Юлию Ефимову осудили за развратное фото

Чемпионка поделилась в сети провокационным снимком

Гороскоп

Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные

Фоторепортажи

Сексуальная российская гимнастка свела с ума мир
Стильная Андреева выиграла у придавленной горем Зудиной
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
Знаменитости не сдерживали слез на прощании с Ниной Дорошиной

Спорт

Юлию Ефимову осудили за развратное фото
Сенсационное заявление о допинге Крушельницкого
Шарапова высказалась о проблемах со здоровьем
Суд признал предателя Родченкова пустословом

Регионы

В Петербурге на крыше нашли девочку и четырех голых мужчин
У отца уральского депутата отбирают последнюю "буханку"
Сварившая живых щенков студентка оправдалась "стрессом"
Безумные регионы: дом с привидением выставлен на продажу в Тюмени
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru