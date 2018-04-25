Сексуальная российская гимнастка свела с ума мир

Россиянка Александра Солдатова победила во всех индивидуальных видах программы на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте. Она завоевала золото в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.
Своим мастерством и красотой Саша свела с ума миллионы поклонников художественной гимнастики. На ее аккаунт в Instagram подписались около 300 тысяч человек.
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