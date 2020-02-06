Пытавшуюся покончить с собой гимнастку Солдатову экстренно госпитализировали

21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой. Есть сведения, что у девушки диагностировали психические расстройства. В момент приезда скорой спортсменка вела себя агрессивно.
Сейчас трехкратная чемпионка Европы находится в психосоматическом отделении института имени Склифосовского, как сообщает телеграм-канал Mash. По некоторым данным, у гимнастки диагностировали булимию. Об истинных причинах поступка не известно. Сейчас она отдыхает после случившегося, журналистов к ней не допускают.
Спортсменка прославилась особенной гибкостью, растяжкой и пластичностью. Девушка впервые показала себя в 2011-м на клубном чемпионате мира AEON Cup в Японии. Уже через год она стала лучшей среди юниоров на международных соревнованиях в Тюмени. После этого ее карьера пошла в гору. Александра неоднократно завоевывала призовые места в различных спортивных турнирах. Девушка является обладательницей трех золотых медалей чемпионата мира, также она четырежды серебряный призер первенства.
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