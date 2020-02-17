Кокорин перешел из "Зенита" в "Сочи" после тюремного срока. Поступившую информацию подтвердили оба клуба.
По данным телеграм-канала "Говорит Москва", срок аренды нападающего рассчитан до конца сезона. 28-летний футболист уже прибыл в расположение "Сочи" на сборе в Турции.
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