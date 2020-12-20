Кокорин покинул Россию в разгар пандемии

Футболист отправился на зарубежный курорт, чтобы восстановить здоровье. Александр Кокорин улетел на Мальдивские острова вместе с командой врачей.

Руководство футбольного клуба "Спартак" дало Александру Кокорину распоряжение тренироваться на базе до 31 декабря, а также проходить ряд восстановительных процедур. Однако спортсмен так сильно рассчитывал уйти в заслуженный отпуск, что на начальство футболиста повлияли его представители. В результате деловых переговоров мужчине разрешили улететь на Мальдивы в разгар пандемии коронавируса, однако не ради праздного скитания, а в медицинских целях.

Так, Александр Кокорин вместе с семьей, реабилитологом и физиотерапевтом отправился на побережье Индийского океана 17 декабря. Руководство "Спартака" обязало футболиста оплатить транспортные расходы врачей, а также их проживание и услуги на курорте. На Мальдивах спортсмен не будет изнурять себя упражнениями и активными занятиями физкультурой, но уже 27 декабря форварду предстоит вернуться в Россию и приступить к привычным тренировкам.

Специалисты в области спортивной медицины определили, что за последние несколько месяцев Александр Кокорин брал на себя слишком сильную нагрузку. Кроме того, не так давно он получил три мышечные травмы, одна из которых лечилась неверным образом. Эксперты связывают с этими обстоятельствами неудачный период деятельности Александра Кокорина в "Спартаке".