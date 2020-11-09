Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео

Артем Дзюба стал лучшим игроком матча "Зенит" – "Краснодар" несмотря на громкий скандал и травлю в свой адрес. Спортсмен отдал свой приз полузащитнику Алексею Сутормину.



Футболист проявил завидную выдержку и силу воли, чтобы не сломаться на игре. Ведь на матче с трибун его освистывали, обзывали и зло шутили из-за попавшего в Сеть ролика интимного содержания.

Артем Дзюба вышел на поле без капитанской повязки: ее главный тренер Сергей Семак решил передать на время матча Деяну Ловрену. При этом в стартовый состав Артем Дзюба попал. Кроме того, вираж подготовил футболисту огромную растяжку с надписью "В историю трудно войти, но легко вляпаться".

Несмотря на все это, спортсмен смог оформить решающий гол. В результате "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 3:1, а Артема Дзюбу признали лучшим игроком матча. Затем форвард удивил всех трогательным поступком. После финального гола своей команды стало известно, что Алексей Сутормин потерял отца.

Полузащитнику предлагали не участвовать в игре по семейным обстоятельствам, но тот вышел на поле. И не зря: его гол упрочил превосходство "Зенита" над гостями. Когда Артема Дзюбу признали лучшим игроком, он передал свою награду Алексею Сутормину. Артем Дзюба поблагодарил команду и болельщиков, за то, что они сплотились вокруг него и поддержали.

Напомним, ранее оскандалившийся Артем Дзюба записал видеообращение к болельщикам. Он признал, что виноват. Кроме того, спортсмен напомнил, что все люди – не без греха, и у каждого есть свои слабости.

