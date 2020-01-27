Неожиданные подробности жуткой гибели спортсмена Коби Брайанта с дочерью

В США скончался известный баскетболист Коби Брайант. Мужчина вместе с наследницей разбился на личном вертолете.



Трагедия с 41-летним спортсменом произошла в калифорнийском городе Калабасас, неподалеку от Лос-Анджелеса. По данным полиции, при падении вертолета погибли пять человек. Пока нет точной информации обо всех личностях.

Рабочий из пожарного департамента Лос-Анджелеса рассказал, что вызов о крушении поступил около 10:00 по местному времени. "Несколько человек были утром на прогулке – они и заметили, что вертолет потерпел бедствие. К сожалению, выживших нет", – цитирует мужчину TMZ.

Вместе с Коби Брайантом в вертолете была его 13-летняя дочь Джианна. Телеканал ABC со ссылкой на свои источники сообщил, что на борту находились четыре дочери баскетболиста. Позже эту новость убрали.

"Ужасная потеря для его семьи, друзей, Лос-Анджелеса и баскетбола", – отметил журналист Шон Кинг. Выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного спортсмена и президент США Дональд Трамп.

"Сообщается, что в результате крушения вертолета в Калифорнии погибли великий Коби Брайант и еще трое. Это ужасная новость", – написал американский лидер в Twitter. Данные о числе погибших пока разнятся.

Коби Брайант передвигался на частном вертолете много лет. Спортсмен пять раз становился чемпионом НБА, был автором баскетбольных рекордов. На протяжении всей карьеры выступал за команду "Лос-Анджелес Лейкерс" – с 1996 по 2016 годы. В 2016-м объявил об уходе из спорта. Коби Брайант 18 раз принимал участие в Матче звезд НБА. По данным Forbes, его состояние оценивается в 400 миллионов долларов.