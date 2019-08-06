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Спорт

Мария Шарапова потерпела поражение от эстонки в Торонто

Мария Шарапова. Фото: www.globallookpress.com
Нынешней ночью в Торонто прошел теннисный матч, в котором Мария Шарапова потерпела поражение от эстонки Анетт Контавейт. Об этом сообщила Женская теннисная ассоциация на своей странице в Twitter.
прочитано 312 раз

Российская теннисистка проиграла в первом круге турнира Торонто, призовой фонд которого составляет 2,83 миллиона долларов, 23-летней представительнице Эстонии Анетт Контавейт. В самом начале игры 32-летняя Мария Шарапова была лидером – первый сет завершился со счетом 6:4.

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Во втором туре эстонка смогла поменять ход игры в свою пользу, и вторая партия закончилась со счетом 6:3 в пользу Контавейт. В решающем туре, игре на брейк-пойнтах, эстонка сделала все возможное, чтобы одержать победу, и это ей блестяще удалось – результат игры составил 6:4.

https://twitter.com/WTA/status/1158556844022878209

Во втором круге Анетт Контавейт встретится либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро, либо с американкой Винус Уильямс. Россию в следующем круге представит Светлана Кузнецова, которая опередила китаянку Сиюй Ван с результатами 6:0, 6:2, 6:4. В следующем раунде наша соотечественница встретится с победительницей пары Мэдисон Киз (США) – Донна Векич (Хорватия).

В прошлом году Мария Шарапова продержалась дольше в турнире и выбыла в третьем туре. В начале июля этого года теннисистка досрочно завершила игру в первом круге на Уимблдоне из-за давно мучившей ее травмы плеча, уступив первенство француженке Полин Пармантье, напоминает РИА ФАН.

6 августа 2019, 11:31

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