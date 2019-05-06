Губерниев взорвался из-за смертельной трагедии
Телеведущий недоумевает: как такая трагедия могла произойти с российской авиакомпанией. "Это ужас... Просто кошмар... Почему так? Молния? Жесткая посадка? Суперджет? Шереметьево? Почему так? Почему???" – взорвался Губерниев в соцсети.
Пользователи Instagram стали высказывать свои версии и давать оценки произошедшему в Шереметьево. "Судить тех подонков, кто вытаскивал свое шмотье и тем самым задерживал эвакуацию! Только из-за них столько погибших! Судить руководство Шереметьево, потому что не пропускали машины с медиками и спасателями! Они и только они все виновны в гибели людей!", "По всем каналам показывали, какой суперсамолет мы построили! И что мы видим сейчас? Сейчас скажут, что молния попала, а виновных в этом не накажут!!!" – написали в комментариях фолловеры.
По поводу трагедии в аэропорту Шереметьево высказались многие представители российского шоу-бизнеса. Среди них – Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова и многие другие.
Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва – Мурманск, совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. После этого лайнер загорелся. На борту находились 78 человек. Согласно предварительной информации, 41 человек погиб, 26 из них были жителями Мурманской области.
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