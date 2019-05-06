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Общество

Погиб как герой: бортпроводник до последнего спасал пассажиров из полыхающего самолета

Фото: Татьяна Золотова/ТАСС
Член экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев скончался в авиакатастрофе. Бортпроводник помогал выбраться людям, находящимся в горящем хвосте лайнера в аэропорту Шереметьево.

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прочитано 1117 раз

История Максима Моисеева до глубины души тронула эксперта Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна. "Именно в такие моменты понимаешь, что погибших не вернешь и сделать по-другому все уже не получится", – констатировал в беседе с "Дни.ру" эксперт.

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"Кто-то пытался спасти себя и ручную кладь, а кто-то ценой своей жизни до последнего выводил пассажиров из горящего самолета. Сначала сообщили, что Максим Моисеев погиб, потом сестра подарила надежду на то, что он, возможно, выжил. И вот утром приходят печальные вести о том, что Максим все же погиб", – отметил Вадим Манукян. Он считает, что действия бортпроводника в аэропорту Шереметьево нельзя назвать иначе, как геройские.

"Пытался открыть двери в полыхающей хвостовой части, но безуспешно. Потом до последнего не покидал самолет и выводил людей. Подвиг Максима Моисеева должен быть оценен государством", – заявил эксперт. Я уверен, что бортпроводник рейса Москва – Мурманск достоин Золотой звезды Героя России. "Очень надеюсь, что руководство страны примет такое решение", - заключил Вадим Манукян.

Отметим, по словам источника ТАСС в авиакругах, пассажиров эвакуировали по воздушному трапу через переднюю дверь самолета. Максим Моисеев же находился с людьми в горящей хвостовой части.

Напомним, самолет "Аэрофлота" Sukhoy Superjet загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва – Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира воздушного судна и других членов экипажа, в лайнер ударила молния. По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Автор: Валерия Нарская6 мая 2019, 10:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

галина
Ответить
Плачем,скорбим. Есть Герои в Отечестве! Максим Моисеев выполнил до конца свой профессиональный долг. Прощай Дорогой товарищ.! Помним,скорбим.
1

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