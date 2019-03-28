Уткин нанес новый удар Черчесову

Конфликт между журналистом Василием Уткиным и тренером Станиславом Черчесовым разгорается с новой силой. Очередным героем этой истории стал нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев.



Все началось с того, что клуб предложил самым молодым и успешным спортсменам более выгодные контракты. 20-летний футболист, недовольный условиями договора, потребовал более высокую зарплату. Иван Игнатьев пояснил: контракт был долгосрочным, и в период его действия он достигнет зрелого возраста, а взрослые спортсмены получают больше денег. После случившегося игрока на время отстранили от тренировок и перевели в "Краснодар-2".

Руководство команды возмутили требования нападающего. По словам представителей, футболист решил поиграть в Криштиану Роналду. Они предполагают, что на спортсмена повлиял человек со стороны – новый агент Алан Агузаров. Как утверждает Василий Уткин, юрист подарил игроку несколько миллионов рублей и BMW третьей серии, чтобы привлечь на свою сторону.

Ситуацию прокомментировал главный тренер клуба Мурад Мусаев. На недавней пресс-конференции он отметил, что воспитывал футболиста семь лет, вкладывая в него душу, но появились новые агенты, которые дали большие деньги. "После этого он решил рассказать нам, какая у него должна быть зарплата, какие отступные", – сказал наставник. Мусаев добавил, что это типичная история для российского футбола.

Клуб поставил Игнатьеву новые условия. Спортсмен должен был отказаться от сотрудничества с Агузаровым, извиниться перед командой и согласиться с требованиями "Краснодара" по новому контракту. Позже представители клуба сообщили на сайте, что удовлетворены ситуацией. Когда журналисты дозвонились до 20-летнего футболиста, чтобы получить комментарий, он заявил, что не продлевал договор, сообщает Life.

Спортивный комментатор рассказал, что Алан Агузаров поддерживает хорошие отношения со Станиславом Черчесовым – больше у него нет важных футбольных контактов. По мнению Василия Уткина, тренер сборной России влияет на спортсменов через агента. Журналист подчеркнул, что он только располагает информацией и не может предоставить доказательств.