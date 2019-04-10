Чемпионку Загитову гонят из большого спорта
Во вторник, 9 апреля, спортсмен принял участие в онлайн-конференции и обсудил актуальные проблемы фигурного катания. Разговор зашел и о 16-летней спортсменке, завоевавшей золото на турнире в Японии.
Роман Костомаров отметил, что победители Олимпийских игр редко продолжают участвовать в соревнованиях. Алина Загитова оказалась исключением. На турнире в Японии она показала блестящий результат. "Алина на этом чемпионате мира в Японии всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире", – добавил он.
Но уже подрастают ее будущие соперницы. 14-летние фигуристки исполняют очень сложные элементы, которые не под силу 18-летним. "Они пока не могут выезжать на взрослые соревнования – на чемпионаты мира и Европы", – добавил Роман Костомаров.
Двукратный чемпион мира посоветовал Алине Загитовой не бороться с подрастающим поколением, а с достоинством уйти из большого спорта. "Она уже выиграла все титулы. Ей лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом будет тяжелее в тысячу раз", – приводит его слова "Реальное время".
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