Чемпионку Загитову гонят из большого спорта

Двукратный чемпион мира Роман Костомаров посоветовал фигуристке Алине Загитовой уйти из большого спорта. По мнению эксперта, с каждым годом девушке будет все труднее показывать хорошие результаты.

Во вторник, 9 апреля, спортсмен принял участие в онлайн-конференции и обсудил актуальные проблемы фигурного катания. Разговор зашел и о 16-летней спортсменке, завоевавшей золото на турнире в Японии.

Роман Костомаров отметил, что победители Олимпийских игр редко продолжают участвовать в соревнованиях. Алина Загитова оказалась исключением. На турнире в Японии она показала блестящий результат. "Алина на этом чемпионате мира в Японии всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире", – добавил он.

Но уже подрастают ее будущие соперницы. 14-летние фигуристки исполняют очень сложные элементы, которые не под силу 18-летним. "Они пока не могут выезжать на взрослые соревнования – на чемпионаты мира и Европы", – добавил Роман Костомаров.

Двукратный чемпион мира посоветовал Алине Загитовой не бороться с подрастающим поколением, а с достоинством уйти из большого спорта. "Она уже выиграла все титулы. Ей лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом будет тяжелее в тысячу раз", – приводит его слова "Реальное время".