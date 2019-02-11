С треском провалившаяся Загитова высказалась об уходе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова семь раз пыталась уйти из фигурного катания. Сначала ее останавливали от необдуманного поступка родители. Позже она сама поняла, насколько спорт для нее важен.

Алине в совсем юном возрасте хотелось быть такой же, как все "нормальные" дети – хотя бы просто поиграть на площадке. "Хотелось дурачиться, как и всем детям. Играть на площадках, сходить на тот же каток с друзьями. Но когда попыталась уйти в очередной раз, поняла, насколько фигурное катание важно для меня, и больше его не бросала", – призналась она.

16-летняя Загитова заняла второе место на чемпионате Европы 25 января. Алину обошла другая россиянка, Софья Самодурова. А ранее, на чемпионате России, Загитова была пятой. Кроме того, Алина заняла второе место в финале мирового Гран-при, уступив японской фигуристке Рики Кихире.

У чемпионки есть несколько секретов того, как заставить себя трудиться каждый день. "Если ты поставил себе цель и идешь к ней, это тебя и мотивирует продолжать. Тем более каждому спортсмену дается отдых, чтобы собраться с силами и снова начать работать. Летом у нас есть отпуск две-три недели. Этого хватает, чтобы отдохнуть", – рассказала Загитова. Кроме того, ей помогает работать бодрая музыка.

Чемпионка призналась, что, когда все же оставит большой спорт, станет тренером. Загитова также напишет книгу о своей жизни в спорте. В ней будет много всего интересного – и смешного, и грустного. А еще – полезные советы от Загитовой, как себя вести во время тренировочного процесса и на соревнованиях, передает Sport 24.