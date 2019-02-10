Загитова отказалась от еды и воды

Фигуристка поделилась воспоминанием о том, как ограничивала себя в пище на Олимаиаде-2018 в Пхенчхане. Алина Загитова села на жесткую диету.

Спортсменам на протяжении карьеры приходится отказывать себе во многом. Не исключение и Загитова. Она рассказала, как тщательно следила за своим рационом перед важными соревнованиями.

Особенно непросто подопечной Этери Тутберидзе пришлось на Олимпиаде в Южной Корее. Во время проведения Игр-2018 она настолько ограничивала себя в еде, что боялась даже пить воду. "Мы просто полоскали рот и выплевывали", – цитирует Загитову Sport24.ru. Стоит отдать должное силе воли юной олимпийской чемпионке, ведь Алина призналась, что любит сладкое.

При этом Загитова призналась, что после неудачи на чемпионате мира все-таки сорвалась: купила себе газировку и сладенького. что-то сладкое. "Все съела за сериалом. Это был конец сезона, я могла себе позволить", – отметила фигуристка.

В будущем Алина планирует пойти по тренерскому пути. Выберу "Сначала я хотела поступить в медицинский университет. Но для этого нужно без отрыва смотреть в учебники и очень много времени тратить на учебу. Я профессиональный спортсмен и такого себе позволить не могу", – объяснила Загитова.