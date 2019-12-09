В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс

Двукратная чемпионка мира по волейболу и серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова высказалась по поводу решения исполкома WADA, по которому Россию отстранили от Олимпиады и других спортивных соревнований на четыре года. Со свойственным спортсменам оптимизмом она призвала поискать в происходящем хоть какие-то плюсы.



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