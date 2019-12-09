В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс

Суровое решение WADA касается всех российских спортсменов, в том числе и тех, кто даже не давал повода усомниться в соблюдении антидопинговых правил. Именно они настоящая пострадавшая сторона в этой ситуации, подчеркнула Екатерина Гамова.
"Нам придется чем-то поступиться. И, к сожалению, вот такими важными и такими памятными событиями для каждого спортсмена, как восхождение на пьедестал под гимн своей страны, со своим флагом", – цитирует "Царьград" чемпионку. И идти на подобные уступки российским спортсменам придется по меньшей мере на протяжении четырех лет. "Но в то же время губить карьеру и целое поколение спортсменов мы не имеем права", – уверена Екатерина Гамова.
Волейболистка уверена, что нельзя осуждать тех людей, которые решатся выступать под нейтральным флагом. Она добавила, что надо радоваться тому, что у атлетов из России есть право выступать хотя бы так.
"Даже в сложившейся ситуации можно найти плюсы", – заметила Гамова.
"Мое мнение по этому поводу остается прежним: "чистые" спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях, продолжать. Поэтому мы можем только порадоваться тому, что это право у них есть", – заметила она.
Отдельные функционеры WADA рассчитывали на более суровое наказание, чем отстранение России от Олимпиады и других международных соревнований. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд призналась, что настаивала на полной дисквалификации и разочарована "мягкостью" финального вердикта.
Напомним, 9 декабря стало известно о суровом решении исполкома WADA. Спортивные чиновники отстранили Россию от Олимпиады и других крупных международных соревнований.
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