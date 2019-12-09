"**** полнейшая": Костомаров кричит из-за отстранения России от Олимпиады

Известный фигурист не стал сдерживаться в выражениях. По всей видимости, эта ситуация его крепко задела, да и как не задеть? Теперь российские спортсмены не смогут выйти на соревнования под своим флагом. Роман вряд ли собирается сидеть без дела, когда на кону Олимпиада в Токио. Стоит напомнить, что Костомаров является олимпийским чемпионом и знаменитым фигуристом.
В разговоре с корреспондентами телеграм-канала LifeShot мужчина сорвался на бранные выражения, комментируя ситуацию. "Жопа полнейшая. Других слов нельзя подобрать… В наше время такого не было. Могу только посочувствовать спортсменам", – высказался он о решении исполнительного комитета WADA, заседание с которого прошло сегодня, 9 декабря 2019 года.
Напомним, что по итогу встречи Россию отстранили от участия в Олимпиаде. Кроме того, в ближайшие четыре года наша страна не сможет принимать у себя международные спортивные соревнования и подавать заявки на их проведение.
Помимо этого, Российское антидопинговое агентство осталось без статуса соответствия, что автоматически повлекло за собой суровые последствия для наших спортсменов. Решение комитета поставило под сомнение "чистоту" всех атлетов, за которыми наблюдали отечественные специалисты. По всей видимости, перед допуском к соревнованиям даже под нейтральным флагом требования экспертов к нашим спортсменам будут выше, чем к их зарубежным коллегам.
Суровое решение исполкома WADA, фактически означающее отстранение России от всех важных международных состязаний на четыре года, вступит в силу через 21 день, либо после рассмотрении апелляции в CAS. Эксперты в один голос отмечают, что ждали ограничений, но жесткостью вердикта откровенно удивлены.
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