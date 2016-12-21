5-летняя дочь Костомарова и Домниной выступила на "Ледниковом периоде"

Пятилетняя дочь фигуристов Романа Костомарова и Оксаны Домниной Анастасия выступила на "Ледниковом периоде". Впрочем, катанию на коньках девочка предпочла прочитать стихи.

О достижении пятилетней дочки Анастасии гордый отец Роман Костомаров сообщил своим подписчикам своей социальной сети Instagram. Спортсмен опубликовал видео, на котором заснята девочка.

По сюжету, в детском саду утренник, и дети читают стихи, а родители их с волнением слушают. В роли дочки и выступила Настя. А родителями выступили Оксана Домнина и Даниил Спиваковский (кстати, сын артиста также принял участие в номере, исполнив роль камео).

"Финал!!!! Ледниковый период!!! Любимая дочуля выступает с мамой, дебют на 1 ом!!!😋😀❤️#даняспиваковский#дарьямороз #ледниковыйпериод", – подписал ролик Роман Костомаров.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от малышки и буквально осыпали ее комплиментами. "Чудесная у вас дочка! 🌞", "Здорово)))", "Красотка ваша доча!!!!", "Прекрасный солнечный ребенок)))", "Малышка очень на вас похожа! Красавица невероятная! 😍", "Настенька – само очарование!!!!", "Супер! А малышка просто Ваша копия!", "Хорошая идея номера, детишки на родителей похожи", "Хорошкиииииии 👼👼👼👍👌✌" – так звучали отзывы поклонников фигуриста.

Видео опубликовано Роман Костомаров KRS (@romankostomarovkrs) Дек 21 2016 в 3:25 PST

Напомним, пару лет назад в семье Оксаны Домниной и Романа Костомарова разразился скандал. Не дождавшись предложения руки и сердца от гражданского супруга, фигуристка бросила семью и ушла к популярному актеру Владимиру Яглычу.

Однако через несколько месяцев она вернулась, а вскоре Домнина и Костомаров поженились и даже обвенчались. "Штамп в паспорте ничего не меняет, а вот венчание – да. Главный кризис семейной жизни мы уже пережили", – заявила Оксана. А в январе Домнина подарила Костомарову сына.