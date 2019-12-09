Полная дисквалификация: отстранение России от Олимпиады назвали полумерой

Вице-президент WADA Линда Хеллеланд призналась, что была расстроена решением на четыре года запретить российским спортсменам выступать под своим флагом и в сопровождении российского гимна. Отстранение России от Олимпиады, по ее словам, полумера.
"Я настаивала на полной дисквалификации", – цитирует ТАСС спортивную чиновницу. "Считаю, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте", – объяснила она свою позицию. Линда Хеллеланд выразила уверенность, что помимо прочего Россия должна покаяться перед всем миром "за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам".
"Это пока все, что мы можем", – посетовала вице-президент WADA.
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