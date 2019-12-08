Алена Косторная уничтожила сдавшую Алину Загитову

Победительницей стала 16-летняя Алена Косторная, поставившая новый мировой рекорд за короткую программу – 85,45. "Я была мотивирована на то, чтобы побить рекорд по общему количеству баллов за два проката сегодня. Стараюсь кататься как можно лучше каждый раз выходя на лед", – призналась новая чемпионка в беседе с корреспондентом "Комсомольской правды".
Звезда спорта Алина Загитова на этот раз взяла серебро. Она получила за свою программу 79,60.
Закрыла тройку лидеров Анна Щербакова, сделав три четверных прыжка. Девушке не хватило всего полутора баллов до второго места – 78,27.
На четвертой позиции оказалась японская фигуристка Рика Кихира. Именно она обставила Загитову в декабре прошлого года в юниорском финале на льду Ванкувера.
Пятой стала еще одна ученица легендарной Этери Тутберидзе – Александра Трусова. В ходе выполнения короткой программы она рискнула сделать тройной аксель. Спортсменка получила за это 71,45 балла.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
До мужа было 30 мужчин
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Какой подарок хотите на новый год?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?
В самом деле - ответьте.