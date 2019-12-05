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Спорт

"Ой, мамочки!": фигуристка Трусова поразила общественность новым трюком

Александра Трусова. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка Александра Трусова поразила фанатов новым трюком. 15-летняя спортсменка исполнила сложнейший четверной прыжок.
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На видео хорошо видно, что Александра долго готовится перед тем, как выполнить сложный элемент. Сначала она кружит по арене, а потом прыгает и под зрительские овации чисто выходит из трюка. Подобное назвали событием перед важным историческим моментом.

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Как сообщает Пятый канал, поклонники пришли в восторг от того, как легко у Александры получилось выполнить прыжок. Многие в комментариях отметили, что девочка невероятно талантлива и ее ждет большое будущее в фигурном катании.

"Ну просто ракета!", "Ой, мамочки! Сашка, что ты с нами делаешь? Боженька, храни эту девочку!", " Так легко прыгнула… Просто нереально крутая Саша", "Новый год так не жду, как выступление любимых тутберят", – высказались комментаторы.

Автор: 5 декабря 2019, 18:35
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