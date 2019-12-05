"Ой, мамочки!": фигуристка Трусова поразила общественность новым трюком

На видео хорошо видно, что Александра долго готовится перед тем, как выполнить сложный элемент. Сначала она кружит по арене, а потом прыгает и под зрительские овации чисто выходит из трюка. Подобное назвали событием перед важным историческим моментом.
Как сообщает Пятый канал, поклонники пришли в восторг от того, как легко у Александры получилось выполнить прыжок. Многие в комментариях отметили, что девочка невероятно талантлива и ее ждет большое будущее в фигурном катании.
"Ну просто ракета!", "Ой, мамочки! Сашка, что ты с нами делаешь? Боженька, храни эту девочку!", " Так легко прыгнула… Просто нереально крутая Саша", "Новый год так не жду, как выступление любимых тутберят", – высказались комментаторы.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Какой подарок хотите на новый год?