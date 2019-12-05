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Спорт

Медведева шокировала народ внешним видом

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка позволила себе проявить негативные эмоции. Евгения Медведева резко ответила на вопрос поклонника.  
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Звезда льда опубликовала в своем "Инстаграме" фото у окна, на котором видны только ее очертания. "Канадский восход", - подписала атмосферный снимок двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию.

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Сюжеты Фигурное катание

Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Судя по всему, у некоторых фолловеров Евгении Медведевой кадр вызвал шок. Им показалось, что девушка предстала обнаженной. "У меня всего два вопроса: почему голая и кто снимал?", – цитирует одного из поклонников спортсменки RT. 

На это фигуристка отреагировала довольно жестко. "Я не виновата, что у вас развращенное восприятие черной тени", – ответила Евгения Медведева. 

Напомним, в этом сезоне спортсменка стала пятой на этапе Гран-при в Канаде, а также завоевала серебро Гран-при России. Ранее стало известно, что Евгения Медведева, Алина Загитова и Алена Косторная претендуют на звание самого ценного фигуриста по версии ISU.

Как писали "Дни.ру", свое мнение насчет катания Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве высказал американский журналист Джеки Вонг. "Если вспомнить то, как Медведева всего три недели назад каталась в короткой программе на Skate Canada, и осознать тот факт, что она приехала на домашний лед и исполнила обе программы чисто, то это можно назвать искуплением", – заявил он.

Автор: 5 декабря 2019, 12:01
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