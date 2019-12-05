Медведева шокировала народ внешним видом

Звезда льда опубликовала в своем "Инстаграме" фото у окна, на котором видны только ее очертания. "Канадский восход", - подписала атмосферный снимок двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию.
Судя по всему, у некоторых фолловеров Евгении Медведевой кадр вызвал шок. Им показалось, что девушка предстала обнаженной. "У меня всего два вопроса: почему голая и кто снимал?", – цитирует одного из поклонников спортсменки RT.
На это фигуристка отреагировала довольно жестко. "Я не виновата, что у вас развращенное восприятие черной тени", – ответила Евгения Медведева.
Напомним, в этом сезоне спортсменка стала пятой на этапе Гран-при в Канаде, а также завоевала серебро Гран-при России. Ранее стало известно, что Евгения Медведева, Алина Загитова и Алена Косторная претендуют на звание самого ценного фигуриста по версии ISU.
Как писали "Дни.ру", свое мнение насчет катания Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве высказал американский журналист Джеки Вонг. "Если вспомнить то, как Медведева всего три недели назад каталась в короткой программе на Skate Canada, и осознать тот факт, что она приехала на домашний лед и исполнила обе программы чисто, то это можно назвать искуплением", – заявил он.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
О доброте и милосердии к старикам
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?