Получает в десять раз больше: почему Алина Загитова на самом деле ушла из спорта

Фигуристка согласилась принять участие в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица". Спортсменка будет выступать в течение двух недель.
В феврале Загитовой предстоят гастроли в составе трупы Art On Ice. У них назначено девять выступлений в четырех швейцарских городах – в Цюрихе, Лозанне, Базеле и Давосе. По предварительным данным, за каждый выход на сцену чемпионка будет получать около 10 тысяч долларов, соответственно, в сумме у нее выйдет не меньше 90 тысяч долларов.
Кроме того, коллективу предстоит выступить в Японии и Китае. В результате до конца сезона гонорар Алины достигнет космической суммы. Девушка получит десятки миллионов рублей, сообщает "Экспресс газета".
Отметим, на Гран-при заработок Загитовой был в десять раз меньше. В этом сезоне за три турнира в первой части сезона Алина заработала всего 24 тысячи долларов. За второе место – 13 тысяч долларов, за третье – 9 тысяч долларов, а за шестое всего 2 тысячи долларов.
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