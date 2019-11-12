Татьяна Тотьмянина взбесилась из-за дерзкого замечания

Знаменитая фигуристка отдыхает с детьми во Франции. Татьяна Тотьмянина поделилась на своей странице в "Инстаграме" снимками, сделанными на уютных европейских улочках.

Многие фолловеры порадовались за спортсменку, но нашлись и те, кто обрушился на нее с критикой. Они упрекнули звезду в том, что она вынуждает детей прогуливать школу.

"Я не пониманию: это старые фотки или Лиза совсем не учится в школе?", – поинтересовалась одна из подписчиц о дочери Татьяны Тотьмяниной. Помимо этого фигуристку назвали непатриотичной и меркантильной. Подобные рассуждения вывели ее из равновесия. Спортсменка решила четко обозначить границы дозволенного и вспылила на хейтеров.

Татьяна Тотьмянина призвала всех, кому не нравится, покинуть ее страницу в соцсети. Спортсменка отметила, что не потерпит вторжения в ее личную жизнь и посвятила злопыхателям гневный пост. "Кому не нравлюсь я, мой муж, дети, образ жизни, расписание, выбор стран – свободны!!!", – высказалась звезда льда.

"Всем нравиться не собираемся!!! А если подписчица уже не первый пост интересуется личным расписанием нашей дочери, то почему бы и не уточнить...? Каждый человек видит, слышит и воспринимает любую информацию, как ему удобно на сегодняшний день... видимо и ваше состояние сегодняшнего дня – дерзость!", – взбесилась из-за нападок Татьяна Тотьмянина. Также она напомнила всем завистникам и недоброжелателям, что не потерпит оскорблений.

"Я не позволю на моей территории самоутверждаться особям, которые даже не представляют, чего мне стоит сегодняшний день", — заявила спортсменка. Отметим, сейчас Татьяна Тотьмянина переживает не самые лучшие времена. Недавно она перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Напомним, врачи диагностировали у фигуристки новообразование, но, к счастью, диагноз не подтвердился.