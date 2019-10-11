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Спорт

Сборная России по футболу одержала оглушительную победу над Шотландией

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Сборная России по футболу одержала победу над командой Шотландии в отборочном турнире чемпионата Европы. Матч, прошедший в "Лужниках", завершился со счетом 4:0, передает "ТВ Центр".

Капитан сборной Артем Дзюба забил два гола шотландцам на 57-й и 70-й минутах. Полузащитники Магомед Оздоев и Александр Головин направили по одну мячу в ворота соперников на 60-й и 84-й минутах соответственно, сообщает НСН.

Победа россиян вызвала бурную реакцию в социальных сетях. "Дзюбинатор! Украл шоу у Зеленского! Герой дня Артем", – написал телеведущий Владимир Соловьев. С ним согласились другие пользователи. "Дзюба – это звучит гордо!", "Все молодцы во втором! Джикия – стена!" – приводит слова комментаторов "Царьград".

Автор: 11 октября 2019, 09:42

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