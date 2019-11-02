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Спорт

Россияне обласкали Тотьмянину в день рождения

Татьяна Тотьмянина. Фото: www.globallookpress.com
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина празднует свой день рождения. Россияне буквально утопили знаменитость в комплиментах.
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Не обошли своим вниманием спортсменку и ее родные. Так Татьяна поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм" поздравлением от своей семьи. Ее дочери выложили из фотографий фигуристки сердце на стене, а в середине композиции разместили листок с надписью "с любовью".

Кроме того, девочки сделали стенд, на котором представили матери именинный пирог со свечками. Очевидно, дети Тотьмяниной долго ждали подходящего случая, чтобы порадовать любимую маму. Несмотря на простоту композиций, отлично видно, что сделаны они с душой.

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Сама Татьяна сообщила, что празднование началось с самого начала дня. Она подписала примечательную публикацию просто и лаконично: "Мое утро" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Текст она дополнила смайликом в виде сердечка.

В свою очередь поклонники не остались в стороне от знаменательного события. Многие пожелали бывшей фигуристке здоровья и счастья. Стоит отметить, что не так давно спортсменка перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Медицинское вмешательство провели для того, чтобы в будущем у знаменитости не возникла онкология.

" С днем рождения, Татьяна! Здоровья, успехов в работе 😘💞💖 ", "Татьяна, с Днем Рождения!!! 🎈🎈🎈💫💫💫🎂🎂🎂😍 Здоровья, счастья, любви!!! ", " Танечка, поздравляю с Днем рождения! От души желаю вам счастья, здоровья и новых ярких проектов! 🌹🏵", " Поздравляю 🎈🎈🎈 Желаю крепкого здоровья 🌸Берегите себя 🙏🏼🌈 ", – написали восторженные подписчики Тотьмяниной.

Автор: 2 ноября 2019, 15:41
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Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек

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