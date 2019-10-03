Сотникова перевела мошеннице два миллиона рублей

Российская фигуристка Аделина Сотникова нарвалась на мошенников. 23-летняя спортсменка перевела злоумышленнице крупную сумму денег, после чего та перестала выходить на связь. Девушка уже написала заявление в полицию, сообщает ТАСС.
Согласно предварительной информации, фигуристка обратилась к некой ясновидящей с просьбой помочь ей решить жизненные проблемы. Гадалка согласилась оказать ей оккультные услуги за два миллиона рублей. Спортсменка не задумываясь перевела женщине крупную сумму денег, после чего ясновидящая пропала, сообщает газета "Петербургский дневник".
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