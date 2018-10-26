Исинбаева умилила первым фото грудного сына

Олимпийская чемпионка поделилась трогательным снимком с восьмимесячным сыном Добрыней. 36-летняя Елена Исинбаева выложила его в своем микроблоге.

Продолжение: Избавившаяся от отца-инвалида Волочкова на радостях пустилась в пляс

Прыгунья наслаждается ролью матери. Вместе с супругом, легкоатлетом Никитой Петиновым Исинбаева воспитывает двоих детей: четырехлетнюю дочку Еву и маленького Добрыню.

Спортсменка опубликовала в своем Instagram фото, на котором целует ножки своего малыша. При этом лицо ребенка осталось за кадром. Отметим, что Исинбаева старается не показывать СМИ детей, оберегая личную жизнь.

Поклонников умилил снимок. "Ножечки – ну очень сладкие", "Ой ты, божечки, какая милая фотография", "Самая суперская фоточка", – восхитились подписчики знаменитой прыгуньи.

Напомним, второго ребенка обладательница двух золотых медалей Игр-2004 в Афинах и Олимпиады-2008 в Пекине рожала в Монако. Через полгода после рождения Добрыни Исинбаева вышла из декретного отпуска, вернувшись к работе.

В сентябре чемпионка провела Кубок Елены Исинбаевой по легкой атлетике. Затем она побывала на летних юношеских Олимпийских играх в Аргентине. В это время маленький сын прыгуньи находился с родными в Москве.

Напомним, в апреле этого года Исинбаева показала идеальную фигуру после родов. На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала снимок с ежегодной выставки автомобилей в Монако, где позирует в черном платье с разноцветным принтом.