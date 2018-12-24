"Что вы все нагнетаете!": Тарасова вспылила из-за ссоры Медведевой и Загитовой

Татьяна Тарасова прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию. Тренер отметила, что слухи о противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой сильно преувеличены.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу прокатов действующей олимпийкой чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которые не попали на пьедестал. Девушки заняли пятое и седьмое места соответственно. Звезда советского спорта отметила, что Медведева могла бы достойно представить Россию на следующих Олимпийских играх.

"На этих соревнованиях мы разыгрывали большие трагедии. Женя сорвала полностью короткую, потому что очень хотела ее показать. Но собралась на произвольную и показала нам новый для себя элемент, который она никогда не делала, то, за счет чего она могла бы выиграть Олимпийские игры. Мы видим, что она тоже идет вперед. Алинка блистательно откатала короткую, лучше себя самой, но развалилась на произвольной. Девочки, они же не могут как отбойные молотки работать", – отметила Тарасова.

Также Татьяна Анатольевна прокомментировала триумф юниорок, которые стали призерами в женском одиночном катании. 14-летние Анна Щербакова, Александра Трусова и 15-летняя Алена Косторная оказались лучшими на льду.

"Молодежь не растерялась. Им запретили прыгать четверные в короткой, и они отыгрались на произвольной. Показали всему миру: готовьтесь, мы летим. Нужно тренироваться умно, нужно располагать здоровьем, а здоровье, которое потеряно, восстанавливать, брать чем-то другим, и высокотехнической оценкой, и второй оценкой, которая пока у взрослых выше. Это пока может сохраняться еще год-два. И не надо поглядывать по сторонам", – рассудила Татьяна Анатольевна.

Тарасова уверена, что между Алиной и Евгенией нет вражды. В кулуарах девочки общаются, как обычные подростки. А информация о их якобы ненависти друг к другу – выдумки журналистов.

"Девочки вместе фотографируются, все маленькие девочки стоят около Жени и целуют ее, и обнимают. Они с Загитовой фотографируются, Женя ее фотографирует с букетом. Причем тут дети. Что вы все нагнетаете! Ерунду какую-то. Никто ни с кем не ссорится, прекратите вы этот ажиотаж", – заявила Татьяна Анатольевна в рамках творческой встречи с Ильей Авербухом, приуроченной к его юбилею и премьере ледового шоу "Щелкунчик".