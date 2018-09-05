"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову
Подсказки навигатора, поданные голосом Дзюбы, позволят автомобилистам путешествовать намного безопаснее. В этом уверен нападающий сборной России и "Зенита". Артем заявил, что в случае использования навигатора при управлении автомобилем, он включит свой голос.
"Навигатор с Ольгой Бузовой? Фу-фу-фу! В плане того, что когда есть я, Ольга Бузова не должна быть в навигаторе. Должен быть я", – ответил известный футболист на вопрос игрока женской команды Надежды Смирновой.
Дзюба рассказал, что обычно ездит без навигатора. Но, если уж придется воспользоваться гаджетом – то только с подсказками в собственном исполнении.
Ранее сообщалось, что популярный российский сервис для автомобилистов в ближайшие дни заговорит голосом Артема Дзюбы. Нападающий сборной России записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту, передает "Спорт-Экспресс".
Артём Дзюба ответил женской сборной! Нападающий национальной команды ответил на каверзные вопросы футболисток��— Сборная России (@TeamRussia) 5 сентября 2018 г.
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Как писали Dni.Ru, Артем Дзюба станет капитаном сборной России по футболу в ближайших двух матчах. Такое решение принял тренер национальной команды Станислав Черчесов.
7 сентября российская команда будет играть в Лиге наций в гостях против турецкой сборной. Позже, 10-го числа отечественные футболисты проведут товарищеский матч с чешскими футболистами. Напомним, после ЧМ-2018 Дзюба стал одним из самых популярных спортсменов не только в России, но и за ее пределами.
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