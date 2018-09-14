Винер устроила публичную порку выигравшей золото россиянке

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что снимет гимнастку Александру Солдатову с многоборья на чемпионате мира в Софии. Это произойдет, если девушка будет выступать неидеально.

Россиянка Александра Солдатова одержала победу в соревнованиях с лентой на ЧМ по художественной гимнастике. В финале упражнений с лентой спортсменка набрала 18,600 балла – на 1,300 балла меньше, чем результат, показанный в квалификации.

Однако строгая глава ВФХГ осталась неудовлетворенной выступлением гимнастки и устроила ей публичную порку, отчитав за погрешности. "Она не сделала половину элементов в финале. И если будет завтра так же делать, сниму ее с соревнований. Да, несмотря на медаль", - цитирует Винер-Усманову "Р-Спорт".

Эта награда стала для Солдатовой первой личной медалью высшего достоинства на чемпионатах мира. Финал в индивидуальном многоборье пройдет 14 сентября. Отметим, что в упражнениях с булавами золото завоевала Дина Аверина, а ее сестра Арина стала третьей.

Чемпионат мира по художественной гимнастике стартовал в Софии 10 сентября. Он собрал мировых звезд одного из самых красивых видов спорта. Россию на соревнованиях представляют многократные чемпионки мира, лидеры сборной Александра Солдатова, Арина и Дина Аверины. В качестве запасной приехала Екатерина Селезнева.