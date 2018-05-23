Алина Кабаева откровенно о замене Ирины Винер

Алина Кабаева дала откровенное интервью. Прославленная гимнастка рассказала о сложностях в организации фестиваля "Алина" и высказалась о возможности стать тренером.

В Москве прошел большой праздник художественной гимнастики – фестиваль "Алина", идея которого принадлежит прославленной спортсменке Алине Кабаевой. Именно она несколько лет назад придумала мероприятие, на котором могли бы выступать не только известные гимнастки, но и талантливые дети.

В этом году фестиваль был юбилейным, десятым. Однако, по словам Кабаевой, больших сложностей в организации праздника не наблюдалось. "Основная трудность, пожалуй, заключается в том, что все наши участники – профессиональные спортсмены, и их очень сложно собрать в одном месте. Наши хореографы в течение года ездят по регионам и ставят номера, но потом у нас остается всего три дня репетиций в Москве, чтобы объединить все", – отметила Алина.

Спортсменка рассказала о чувствах, которые испытала, следя за действом. "Гордость за то, как много у нас в стране талантливых детей. В зале сидели шесть тысяч зрителей, а они ничего не испугались и с удовольствием показали свои номера!" – пояснила Кабаева.

Публикация от Alina Kabaeva Fan (@alina.kabaeva.fans) 21 Май 2018 в 4:41 PDT

Во время репетиций олимпийская чемпионка много времени проводила с юными гимнастками, отрабатывая каждое движение. Во время интервью у Алины спросили, не хотела ли бы она реализовать себя в качестве тренера, заменив прославленную Ирину Винер-Усманову. Она отказалась от такой перспективы.

"Мы шутили с Ириной Александровной, что все гимнастки уходят, составы меняются, а она остается. Ирина Александровна создала уникальную школу художественной гимнастики, которая помогает не только России, но и Японии, и Китаю, и многим другим странам. Я очень люблю мой вид спорта, но каждый должен быть на своем месте. Пусть Ирина Александровна работает, а мы всегда будем рядом", – цитирует Кабаеву "Спорт-экспресс".