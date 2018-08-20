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Грязная подпись Погребняка к семейному фото шокировала народ

Павел Погребняк. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Известный футболист Павел Погребняк выставил на своей странице в Instagram новое фото с 29-летней женой Марией и тремя сыновьями. При этом он снабдил снимок сомнительным к данному случаю комментарием.  

Продолжение: Лорак засветилась с новым мужчиной после семейного скандала
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"Это самый грязный движ будто пятница и в моих руках опять твоя задница (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — прокомментировал фото спортсмен. Оказалось, что это строки из песни рэпера Тимати Gucci.

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На снимке спортсмен держит руку на ягодицах возлюбленной. Поклонников возмутила такая фривольность футболиста. "Мда, описание семейного фото на высоте", "Текст, конечно, не для семейного фото", "Очень странная подпись для снимка с женой и детьми", "На фото сыновья, а он такое пишет...", – прокомментировали фото подписчики.

Однако некоторым чувство юмора футболиста показалось уместным, и они поддержали Павла. "Любимая пара. Один из немногих примеров настоящей любви", "Клевые", "Красава, брат", - написали фолловеры.

Публикация от @poga8

Напомним, Павел и Мария Погребняк поженились в 2006 году. Супруги демонстрируют гармоничные, счастливые отношения. Они регулярно ездят вместе на отдых и публикуют семейные снимки в своих микроблогах.

Публикация от @poga8

Автор: Валерия Нарская20 августа 2018, 16:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дачная жизнь скандальной жены Погребняка

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