Грязная подпись Погребняка к семейному фото шокировала народ
"Это самый грязный движ будто пятница и в моих руках опять твоя задница (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — прокомментировал фото спортсмен. Оказалось, что это строки из песни рэпера Тимати Gucci.
На снимке спортсмен держит руку на ягодицах возлюбленной. Поклонников возмутила такая фривольность футболиста. "Мда, описание семейного фото на высоте", "Текст, конечно, не для семейного фото", "Очень странная подпись для снимка с женой и детьми", "На фото сыновья, а он такое пишет...", – прокомментировали фото подписчики.
Однако некоторым чувство юмора футболиста показалось уместным, и они поддержали Павла. "Любимая пара. Один из немногих примеров настоящей любви", "Клевые", "Красава, брат", - написали фолловеры.
Напомним, Павел и Мария Погребняк поженились в 2006 году. Супруги демонстрируют гармоничные, счастливые отношения. Они регулярно ездят вместе на отдых и публикуют семейные снимки в своих микроблогах.
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