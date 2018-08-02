Удравших на Украину биатлонисток сурово накажут

Биатлонисток, ушедших в сборную Украины, могут дисквалифицировать. Правление Союза биатлонистов России намерено поднять вопрос о введении карантина в отношении спортсменок.



Решение выступать за Украину приняли три российские спортсменки – Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко. В случае введения в отношении атлеток карантина они не смогут принимать участие в соревнованиях международного уровня в течение двух лет, сообщил ФАН со ссылкой на члена правления Союза биатлонистов России Алексея Нуждова.

Решение о карантине принимается через Международный союз биатлонистов. Он обязан сделать запрос на этот счет в адрес российской стороны. Ранее биатлонистки уже выступали за отечественную сборную на международной арене.

Ситуацию с уходом спортсменок прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков. По его словам, чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций в дальнейшем, необходимо более тесно общаться с атлетами, выяснять, чем они недовольны и в чем нуждаются.

Кроме того, полагает Чепиков, было бы не лишним подумать о создании каких-либо дополнительных мотивировочных условий, включая финансовую поддержку и помощь в решении жилищных проблем. "Если будут определенные элементы доверия, я думаю, что всегда можно обсудить и договориться, чтобы спортсмен не переезжал в другую страну", – сказал он в эфире НСН.





Напомним, сообщения о смене спортивного гражданства Екатериной Бех, Анастасией Рассказовой и Оксаной Москаленко появились в четверг, 2 августа. Теперь они будут выступать на соревнованиях под украинским сине-желтым полотнищем.

До этого спортсменки были приглашены в состав белорусской сборной, однако закрепиться там не смогли. После этого они связались с главой Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. По его словам, спортсменки такого уровня команде Незалежной не помешают.