Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
Анна рассказала, что сразу после того как она написала служебную записку, ее вызвали к министру спорта Московской области Роману Терюшкову. На "воспитательной беседе" присутствовал и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
"Меня спрашивали, понимаю ли я всю ответственность, мое ли это решение… Говорили: "Ты хорошо подумай, чтобы это не отразилось на тебе в будущем", – цитирует биатлонистку Life.ru. "И в центре, и в моей школе всех, кто за меня вступился, увольняют, не называя причины. Это ненормально, что людей, которые борются за правду, просто увольняют", – заявила спортсменка.
Ранее Анна Моисеева рассказала, что старший тренер Центра спортивной подготовки (ЦСП) Московской области Сергей Тутмин предлагал ей вступить в интимную связь, обещая место в сборной региона. Тутмин уже уволился из ЦСП по собственному желанию.
Как писали Dni.Ru, старший помощник главы Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что от матери спортсменки поступило заявление "о совершении в отношении ее дочери преступления со стороны тренера". Юная биатлонистка заверила, что в случае отказа он угрожал неблагоприятными последствиями, вплоть до исключения из команды.
Cатирик оказался сильнее молодых коллег
Пользователи Сети негативно восприняли смелый образ актрисы
Изменился график получения социальных пособий
Супруга принца Уильяма сделала важное объявление