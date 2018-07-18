Откровенные фото лучшей пловчихи России

Российская пловчиха Юлия Ефимова по праву считается одной из самых красивых спортсменок в мире. В перерывах между победами на престижных соревнованиях 26-летняя россиянка старается активно вести свои соцсети, выкладывая большое количество откровенных фотографий. Здесь и купальники, и кружева, и снимки таких же сексуальных подружек. Самые откровенные кадры из Instagram Ефимовой – в подборке Dni.Ru.