Уткин раскрыл шокирующие цифры заработка на Первом канале
Если кто-нибудь сможет получить больше денег за один репортаж, Уткин преклонит перед ним колено. Это пообещал журналист, поделившийся своей радостью с друзьями в соцсети Facebook. На ЧМ-2018, который прошел в России, Василий отработал только один матч, Испания – Португалия, а затем Первый канал прекратил сотрудничество с комментатором.
"Ну что же, назвался груздем – полезай. Пришли деньги от Первого за чемпионат мира. Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить; ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране – что я, торговаться, что ли, стану", – написал Уткин. И все же уточнил цифру гонорара: 783 000 рублей.
Еще до начала чемпионата мира в России журналист пообещал перечислить гонорар от работы на турнире в благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России. И от данного слова не отступает. "Как было сказано – все заработанные средства получит фонд "Выход", - подтвердил свои намерения Уткин.
Комментатор отметил, что Константин Эрнст – человек слова. И подчеркнул, что не благодарит за это, а констатирует факт.
"Когда кому-то заплатят – по факту – за один репортаж больше, ха – скажите! Я преклоню колена, как Джон Сноу. И даже лучше. А пока у этой цифры есть один недостаток. Некрасивая", – заметил журналист. Уткин решил округлить сумму до миллиона, добавив к ней из заработанного на его YouTube-канале.
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