Российским футболистам отказались платить за успех на ЧМ-2018
"Чем ЧМ по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта?" – удивился источник из властных кругов. Он отметил, что за выступления на первенствах мира государство никогда не платит спортсменам. Что касается Олимпийских игр, это, по словам эксперта, "отдельная история – там множество видов спорта".
Позже информацию подтвердил другой источник. Он подчеркнул, что выплаты FIFA за выступление на ЧМ-2018 распределит Российский футбольный союз. Отечественные спортсмены уже выиграли 16 миллионов долларов, из них восемь миллионов заберет организация.
Из этих денег каждый футболист получит 45 тысяч евро. За первое место победившей сборной положено 38 миллионов долларов, передает "Интерфакс".
Напомним, 1 июля сборная России в игре 1/8 ЧМ-2018, которая проходила на стадионе "Лужники" в Москве, победила Испанию. Исход матча решила серия пенальти.
Выход российских футболистов из группы на чемпионате мира по футболу сам по себе стал историческим событием. Болельщики, воодушевленные неплохим выступлением команды, возложили на футболистов еще большие надежды.
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