Первая любовь рассказала о молодом Акинфееве

Будущий капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев ухаживал в школе за одноклассницей – фехтовальщицей Ольгой Рыдзевской. Однако девушка предпочитала общение с хоккеистами и пловцами.

Игорь, семья которого жила в подмосковном Видном, в 2002 году перешел в десятый класс в столичную школу №704 (теперь – №1287). Ездить на уроки приходилось через весь город.

Школа была спортивная, поэтому каждый год состав класса менялся чуть ли не полностью. К 16 годам парень уже был голкипером, выступал за молодежную команду ЦСКА и успел дебютировать в национальной молодежке. Несмотря на спортивные успехи и приличные для своих лет заработки, Акинфеев перед одноклассниками нос не задирал.

Первая любовь футболиста Ольга Рыдзевская вспомнила, что с Игорем они начали общаться на уроке биологии. По ее словам, парень иногда списывал. "Акинфеев, например, сидел на галерке да "Советский спорт" на уроках листал! Но, в отличие от остальных ребят, с которыми мы ходили тусоваться в бар-бильярдную по соседству, Акинфеев после школы мчался на тренировки", – цитирует одноклассницу голкипера сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Дмитрий Костромин (@navatadi) 5 Июл 2018 в 12:05 PDT

Ольга занималась гимнастикой, потом ушла в фехтование. В классе она выделялась и умом, и красотой. А ее мама Елена Владимировна преподавала в этой же школе русский язык.

По словам педагогов, к девушке Акинфеев относился серьезно. "Отношения у них были трогательные, но не сложилось. Игорь быстро стал в спорте востребован, из школы пришлось уйти: окончил экстерном и даже на выпускной не пришел", – рассказали учителя.

В 2003 году Игорь стал чемпионом России. Тогда Елена Владимировна укоряла дочь, что та упустила такого парня. С тех пор Рыдзевская и Акинфеев не общались.

Публикация от Игорь Акинфеев | ЧМ-2018 (@akinfeevigor) 1 Июл 2018 в 12:17 PDT

"Меня посещала чисто женская мысль: "Эх, надо было брать!" Но парень он был довольно замкнутый. Симпатичный, конечно, но у нас все мальчики были красавцами", – добавила Ольга. "Я тогда, к сожалению, больше общалась с пловцами и хоккеистами. Не на того поставила!" – заключила первая любовь вратаря Акинфеева.