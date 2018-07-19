Фигуриста Тена сняли на видео перед жестоким убийством

Общественность до сих пор не может принять трагическую смерть молодого фигуриста Дениса Тена. Пользователей Сети шокировала видеозапись, которая была сделана всего за несколько часов до убийства спортсмена.



Последние прижизненные кадры фигуриста опубликовал ресторан, в который Денис Тен забежал пообедать в день убийства. На видео спортсмен беззаботно улыбается и наслаждается заказанным блюдом.

В описании к ролику сказано, что он был снят в ресторане, который расположен на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитова в Алматы. Стоит отметить, что недалеко от заведения и произошла трагедия.

Близкие и друзья Тена вспоминают, что спортсмен совсем недавно строил планы и говорил о будущем. В его спокойной жизни ничто не предвещало беды.

Также стало известно, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала трагедию. "Денис был учеником Лены, я им помогала делать программы много лет и сильно с ним дружу… Дружила и любила… Понять невозможно, как такое вообще может быть. Это страшная трагедия для всего мирового сообщества фигуристов, мы все, как одна семья. Мы все очень близкие люди. Думаю, сейчас все в обморочном состоянии", – поделилась эмоциями Тарасова.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов, в свою очередь, заявил, что ранение Тена было несовместимо с жизнью, передает Tengrinews.kz. "Помощь была своевременно и в полном объеме оказана, но в связи с тяжелым ранением, фактически несовместимым с жизнью, ничего не удалось сделать, к сожалению", – заключил он.

Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения. Спортсмен застал неизвестных мужчин во время кражи зеркал с его автомобиля. Фигурист попытался дать злоумышленникам отпор, после чего был смертельно ранен ножом.



В результате происшествия Денис потерял три литра крови и скончался в больнице. Правоохранители, которые занимаются поиском убийц, сообщили, что в их распоряжении находится описание подозреваемых.