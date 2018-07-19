Подробности шокирующей смерти фигуриста Дениса Тена

Расписание матчей ЧМ-2018 Таблица ЧМ-2018 Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Четверг 19 июля
Лента новостей
19:17
Супругам разрешили составлять совместные завещания
19:01
Голубкина снова продает купленный в браке с Фоменко дом
18:57
Деньги на повышение пенсий возьмут из фонда оплаты труда
18:35
Внешэкономбанк продолжит развивать моногорода
18:32
Госдума поддержала будущих пенсионеров
18:22
Выпускники школ массово подались в учителя математики
18:13
Эксперты оценили настройку пенсионной системы
18:09
Россиянам пообещали моментально доставлять посылки из AliExpress
18:01
Общественные наблюдатели обеспечат контроль на "дачных" избирательных участках
17:58
В Москве разгерметизировался грузовик с кислотой
17:57
После слухов о разводе 44-летняя Алферова показала точеную фигуру в купальнике
17:53
Экспертные советы Думы пополнятся молодыми инженерами
17:34
Степан Меньщиков из "Дома-2" развелся после скандала у Шепелева
17:18
Встреча Путина и Трампа обошлась Финляндии в 3,5 миллиона евро
17:00
РЖД оценила в миллион рублей ущерб от воровства болельщиков
16:48
Трамп высказался о войне с Россией
16:25
Караченцова попросили забрать жену из психушки
16:15
Друга Плющенко и Ягудина зверски убили средь бела дня
16:09
Госдума уточняет правила расчета налога на имущество
16:01
Крутой разоблачил Кобзона после его слов о раке
15:27
Путин предъявил обвинения Порошенко
14:54
США решили раскрыть тайны Трампа и Путина
14:54
Как получить белоснежную улыбку
14:53
Стало известно о запретном сексе Ди Каприо и Питта
14:50
Знаменитый актер привел трех любовниц к Шепелеву на Первый канал
14:50
Полина Диброва с голой грудью снялась с детьми
14:38
Рабочие на лету поймали выпавшего из окна малыша
14:26
Акробатка сорвалась в огонь во время выступления (видео)
14:22
Уфимца зверски избили из-за коллеги-должника
14:16
Лев напал на пьяную туристку в Крыму
14:14
В Госдуме создано более 10 межпарламентских комиссий
14:07
Душераздирающие подробности убийства российской модели
13:38
После публичной истерики Седокова показала большой живот
13:35
Прилепин влепил спросившей об убийстве Собчак
13:34
Госдума обсудила в первом чтении изменения в пенсионной системе
13:34
Сергей Безруков представит музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" на сцене "Крокуса"
13:31
Житель Подмосковья хотел снять котенка с дерева и застрял
13:10
Россиянка пустила тело распиленного мужа на удобрение для кабачков
12:52
В Петербурге чудом спасли выпавшего из окна ребенка
12:48
Молода и сексуальна: дочь Задорнова вышла из тени
12:47
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
12:27
Кристовские из Uma2rman уехали на историческую родину
12:11
Скончался российский миллиардер-строитель
12:06
Почему Трамп был очень мягок с Путиным
11:58
60-летняя старушка побила молодых красавиц
11:53
Московский Кредитный банк профинансирует официального дистрибьютора в России смартфонов ТМ XIAOMI
11:33
Кобзон по именам назвал больных раком звезд
11:31
Семья утонула в собственном доме
11:21
Увлекательная жизнь новой Анны Чапман
11:18
Под Архангельском 11-летний мальчик по косе шел на остров и умер
11:14
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
10:57
Поздний ужин вызывает рак
10:36
Сраженная болезнью Нетребко не может выступать
10:25
Как напиться и остаться в живых
10:14
"Ревела как ненормальная": Бузова раскрыла страшную тайну
10:03
На МКАД фура разбилась в лепешку (видео)
09:55
Мясо вызывает психическую болезнь
09:46
Украина возомнила себя создателем нефтяной отрасли России
09:35
Жуткое ДТП заблокировало Крымский мост
09:17
Работодателям дадут новую возможность увольнять россиян
09:09
"Конечно, это русские": британская полиция вычислила отравителей Скрипаля
09:08
Любовника Юлии Высоцкой убили на пьяной вечеринке
09:01
Вайкуле поразила заявлением об артистах-эгоистах
08:35
Встреча с Путиным обнажила семейные проблемы Трампов
08:35
Кикабидзе обидно из-за скандала с умершим Говорухиным
08:35
Россия готовит сокрушительный удар по Украине
08:31
Кобзон спровоцировал: Розенбаум откровенно рассказал о раке
05:41
Известный певец найден мертвым в своем доме в Петербурге
21:55
Назван простейший способ поумнеть
21:47
Сергея Зверева попросили отказаться от матери
21:44
Украинскому актеру оторвало ногу в ДТП
21:33
Российский певец покончил с собой
21:16
У Розенбаума диагностировали рак
21:08
"Слава богу, что не футболист": Началова рассказала о свадьбе
20:49
"Была близка к смерти": актриса рассказала об изнасиловании Люком Бессоном
20:38
Интересное объяснение странной реакции Меланьи на Путина
20:20
Собчак и Макаревич объявлены врагами Крыма
20:11
Сестра обвинила Меган Маркл в скорой смерти отца
20:09
Избитый журналист подал в суд на экс-футболиста сборной России
19:58
На площадках Урбанфорума представлены 70 стран мира
19:52
Режиссеру Серебренникову продлили домашний арест
19:39
Школьница-кусака отбилась от насильника
19:33
Родители смогут выбирать внешность будущих детей
18:54
Общий доход российских блогеров оценили в миллиарды рублей
18:52
Трампу влетело от Киева из-за заявлений Путина
18:32
Королева красоты объяснила свою "интрижку" с Тарасовым
18:21
Мать поражена новостями о беременности Кати Лель
18:02
"Я в порядке": убивший жену полицейский писал СМС родным от ее имени
17:42
"Учитывая сексуальную составляющую": известный актер о романе Армена и Виталины
17:42
6 идей для незабываемого лета
17:25
Верность мужчин по знакам зодиака
17:25
Новая Москва опередила Большой Париж
17:20
В России нашли способ закрыть границы
17:12
В центре Москвы произошло ограбление на 10 миллионов рублей
16:38
Госдума одобрила проект закона о повышении НДС
16:24
Трамп устроил Путину провокацию перед саммитом
16:22
Судзиловская в эротическом купальнике потрясла пионерлагерь
16:12
Конкурс "Мисс Москва – 2018" открывает прием заявок
16:11
Онкобольной Кобзон просит вернуть Караченцова к врачам
16:10
В Москве может появиться памятник "золотой ноге" Акинфеева
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Учитывая сексуальную составляющую": известный актер о романе Армена и Виталины
Фамильярная Пугачева – певице: Ты на рожу свою смотрела?
Интересное объяснение странной реакции Меланьи на Путина
Крымский мост заблокировали до 2020 года
"Оставьте ведущую в покое!": Стриженову назвали незаменимой
Прилепин влепил спросившей об убийстве Собчак
Спорт

Подробности шокирующей смерти фигуриста Дениса Тена

Денис Тен. Фото: GLOBAL LOOK press/Yohei Osada/AFLO
Жестокое нападение на олимпийского призера Дениса Тена средь бела дня шокировало общественность. Спортсмену пришлось отбиваться от вооруженных грабителей. Медики, которые боролись за жизнь спортсмена, рассказали, почему не смогли его спасти.
прочитано 7999 раз

По словам врачей, Тен поступил в клинику в состоянии клинической смерти. "В течение более двух часов проводилась сердечно-легочная реанимация. Все усилия были брошены на спасение жизни. Но, к сожалению, смерть все-таки наступила", – рассказал заместитель главного врача Центральной городской клинической больницы Ержан Куттыгожин.

ПО ТЕМЕ

Поразивший Сочи-2014 фигурист Денис Тен умер после драки с ворами

Мать не пустили к умирающему после резни Денису Тену

Медик добавил, что скорая помощь прибыла на место происшествия в кратчайшие сроки, передает Tengrinews.kz. "Была оказана полностью квалифицированная помощь, но, тем не менее, зона локализации раны – в зоне крупных сосудов", – сообщил он.

Казахстанские правоохранители, в свою очередь, также поделились имеющейся на данный момент информацией. "После поступления сообщения наши сотрудники сразу выехали на место с применением всех тех средств, которые у нас есть, изъяты все вещдоки, которые будут приобщены к уголовному делу", – сообщил исполняющий обязанности начальника следственного управления Акылбек Уметалиев.

Правоохранители подчеркнули, что в их распоряжении – описание напавших на Тена, сообщает NUR.KZ. Однако в интересах следствия его пока не обнародовали.

Как рассказал очевидец, на месте нападения большое скопление полицейских. Кроме того, он также заметил следы крови на асфальте.

Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения. Известно, что спортсмен отбивался от двух неизвестных, которые пытались снять зеркала с его автомобиля. В результате потасовки фигуристу нанесли удар ножом.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!

Автор: Михаил Вштанов19 июля 2018, 16:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Друга Плющенко и Ягудина зверски убили средь бела дня

567

комментарии

Политика

Почему Трамп был очень мягок с Путиным
Трамп устроил Путину провокацию перед саммитом
"Задел левым крылом": объяснены истошные вопли Эстонии из-за летевшего Путина
Трампу влетело от Киева из-за заявлений Путина

Шоу-бизнес

Дела все хуже: у тяжелобольного Гафта отказывают ноги
После слухов о разводе 44-летняя Алферова показала точеную фигуру в купальнике
Степан Меньщиков из "Дома-2" развелся после скандала у Шепелева
Караченцова попросили забрать жену из психушки

Проишествия

Акробатка сорвалась в огонь во время выступления (видео)
Пассажир падающего самолета снял катастрофу на видео
Трагически погиб 15-летний сын нефтяного магната
Российскую модель забили до смерти молотком

Lifestyle

Кикабидзе обидно из-за скандала с умершим Говорухиным
Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз
Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Шоу-бизнес

Сраженная болезнью Нетребко не может выступать

Недуг и у ее супруга Юсифа Эйвазова

Шоу-бизнес

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены

Дизайнер отдыхает в Израиле с семьей
Шоу-бизнес

Молода и сексуальна: дочь Задорнова вышла из тени

Наследница сатирика снялась в документальном фильме об отце
Общество

Прилепин влепил спросившей об убийстве Собчак

Писатель разъяснил телеведущей сущность военной профессии

Гороскоп

Сергея Зверева попросили отказаться от матери
Верность мужчин по знакам зодиака
Гороскоп сексуально озабоченных знаков зодиака
Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года

Фоторепортажи

Кобзон по именам назвал больных раком звезд
Откровенные фото лучшей пловчихи России
Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной
Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50

Спорт

Красавица-жена Дзюбы покорила россиян
Олимпийский чемпион отказался от гражданства Украины
Экс-футболист сборной России после эфира "Матч ТВ" избил знаменитого журналиста
Посетивший ЧМ-2018 англичанин разнес британские СМИ за вранье

Регионы

Лев напал на пьяную туристку в Крыму
Душераздирающие подробности убийства российской модели
Россиянка пустила тело распиленного мужа на удобрение для кабачков
Семья утонула в собственном доме
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru