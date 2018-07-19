Мать не пустили к умирающему после резни Денису Тену
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тренер Татьяна Тарасова рассказала, что в больнице к раненому призеру Олимпиады
Денису Тену не пустили его мать. Хореограф сообщила, что общалась с ней, когда он был жив. Но врачи не пустили ее к сыну. "Какой кошмар! Какая трагедия! Он
выдающийся", – сказала Тарасова.
В свою очередь Евгений Плющенко назвал смерть бронзового призера Олимпиады 2014 года большой утратой и выразил соболезнования родным, сообщает РИА Новости. По мнению олимпийского чемпиона, Тен был потрясающим спортсменом и человеком.
Скорбит и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Она огорчена утратой в мире фигурного катания такого перспективного спортсмена. Она подчеркнула, что один из самых первых, кто так себя показал в фигурном катании. Его смерть она назвала потерей.
Я прожил в Москве 7 уникальных лет. Вернувшись из США, Татьяна Анатольевна одним из первых взяла меня в свою группу. Работа с легендарным тренером — была мечтой воплотившейся в реальность. Это был самый фантастический опыт в карьере и без него, я бы не состоялся как человек, которого вы видите сегодня. Татьяна Анатольевна, спасибо вам за все. С днём вашего рождения. ������ Ps. Фото было сделано как раз после просмотров.
В свою очередь призер Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух рассказал, что планировал сотрудничество с Теном, они уже обсуждали постановки. Спортсмен участвовал в его шоу и всегда был готов выступать, поделился Авербух.
"Выдающийся фигурист, показал потрясающие результаты, выступая за страну, которая до него не гордилась своими результатами. Большая потеря для семьи фигурного катания", – цитирует Авербуха "Чемпионат".
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