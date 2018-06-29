Хитрые поляки переманивают Черчесова после триумфа России на ЧМ

Польской футбольной сборной нужен новый тренер. И лучшей кандидатуры, чем Станислав Черчесов, не найти, уверены спортивные журналисты в Польше.

Главный тренер польской национальной команды Адам Навалка должен быть отправлен в отставку после провала на ЧМ-2018. С таким призывом обратились к руководству федерации футбола Польши местные СМИ.

По мнению спортивных обозревателей, самой подходящей кандидатурой на место, которое, как они надеются, станет вакантным, является нынешний тренер российской сборной. Экспертов впечатлил достигнутый футболистами России под его руководством результат: команда впервые вышла в плей-офф мирового первенства.

Вспоминают поляки и о былых заслугах Черчесова. Россиянин возглавлял польскую "Легию" в 2015-2016 годах, под его руководством клуб стал чемпионом Польши и обладателем Кубка страны.

"Черчесов – человек с характером, которому удалось добиться выхода России в 1/8 финала. Он хорошо знает Польшу, и польский язык для него не будет проблемой", – пишет местное издание Polsat Sport.

У Навалки заслуг, впрочем, тоже хватает. Он возглавил сборную Польши в 2013 году. Под его руководством команда впервые в своей истории в 2016-м вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Навалка считает, что принял команду в "тяжелое время" и вел ее по верному пути.

Напомним, что сборная Польши стала первой европейской командой, утратившей все шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года. В первых двух матчах подопечные Адама Навалки потерпели поражение от Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3).

Исход матча третьего тура, с Японией, уже ничего не мог изменить для поляков. Тем не менее они поднапряглись и обыграли японцев со счетом 1:0, получив напоследок очки престижа.