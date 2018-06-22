Счастливая Кудрявцева объявила о радостном событии

Прославленная спортсменка Яна Кудрявцева сделала важное объявление. Гимнастка опубликовала фотографию, на которой показала обручальное кольцо, тем самым объявив о скорой свадьбе.

Серебряная призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро, гимнастка Яна Кудрявцева считается одной из самых привлекательных спортсменок в стране. О ее личной жизни в кулуарах ходило множество слухов. Светловолосой красавице приписывали романтические отношения с баскетболистом ЦСКА Михаилом Кулагиным, который буквально заваливал ее цветами и подарками, а также с игроком "Зенита" Артуром Юсуповым.

Кудрявцева предпочитает не распространяться о личной жизни. В интервью девушка с завидной регулярностью говорит только о своих достижениях в художественной гимнастике. Однако с недавнего времени на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна начала публиковать фотографии, на которых позирует с игроком хоккейного клуба "Авангард" Дмитрием Кугрышевым. Фанаты немедленно сделали вывод, что теперь он стал ее любимым мужчиной.

А новая фотография, опубликованная Яной, вообще вызвала фурор. На снимке Кудрявцева запечатлела свою руку с переливающимся гранями бриллиантов кольцом на безымянном пальце. "Да.❤️ @dkugi Я тебя люблю!" – коротко, но весьма информативно подписала снимок счастливая спортсменка.

Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) 21 Июн 2018 в 6:42 PDT

Многочисленные подписчики, решив, что таким образом Кудрявцева объявила о свадьбе, рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "На свадьбу не забудь позвать 😉😊", – написала Яне не менее прославленная спортсменка, гимнастка и тренер Амина Зарипова. "Поздравляю счастье в браке большой любви и удачи", "Поздравляю😍Любви и счастья вам❤️", "Как же я рада за тебя", "От всей души счастья, любви и исполнения всего желанного! Вы этого достойны (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.