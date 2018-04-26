Восхитительная Кудрявцева оголилась в Сети

Российская гимнастка Яна Кудрявцева похвасталась аккуратными формами. Спортсменка опубликовала откровенное фото в соцсетях.

В своем Instagram девушка поделилась снимком с отдыха, на котором загорает в розовом купальнике. Крошечный наряд выгодно подчеркивает покатые плечи, плоский живот и восхитительную грудь Яны.

Поклонники засыпали красотку комплиментами, многих заинтересовал размер бюста Кудрявцевой. "Любимая красавица 😍😍❤ Самая самая 😏💕 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарный бюст))", "Троечка или четверка?", "ммм красотааа 😍😍😍 вот бы между ними 🍌🍌🍌оооххх 💦", "Тема раскрыта – четвертак!)", "Красивая такаяяяя😽😽😽", "Яночка подскажите где купальник брали, очень красивый)))", – писали ей восторженные поклонники.

Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) 24 Апр 2018 в 8:46 PDT

Отметим, что Яна может гордиться не только точеной фигурой: Кудрявцева настоящий профессионал. Она носит титул самой юной абсолютной чемпионки мира за всю историю художественной гимнастики.

Уже в 15 лет она стала чемпионкой мира. Всего Яна 13 раз восходила на первую ступеньку пьедестала на самых масштабных соревнованиях. Также она много раз выигрывала чемпионат Европы. Награждена медалью "За заслуги перед Отечеством", является заслуженным мастером спорта России.

Отметим, что Кудрявцева не только красавица, но и умница – высшее образование девушка получила на кафедре теории и методики гимнастики в санкт-петербуржском Университете имени Лесгафта. В начале 2017-го стало известно, что Кудрявцева намерена завершить карьеру, о чем уведомила Международную федерацию гимнастики еще в конце прошлого года.