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Спорт

Российские футболисты провалили первую проверку перед ЧМ-2018


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Сборная России проиграла первый товарищеский матч перед чемпионатом мира. Игра, прошедшая в Инсбруке, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Австрии. Единственным забитым мячом отметился Алессандро Шепф на 28-й минуте встречи.

Подопечные Станислава Черчесова проводили игру в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. До старта турнира сборной России предстоит встреча с командой Турции. Матч пройдет 5 июня в Москве.

30 мая 2018, 23:37

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