Российские футболисты провалили первую проверку перед ЧМ-2018

Сборная России проиграла первый товарищеский матч перед чемпионатом мира. Игра, прошедшая в Инсбруке, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Австрии. Единственным забитым мячом отметился Алессандро Шепф на 28-й минуте встречи.

Подопечные Станислава Черчесова проводили игру в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. До старта турнира сборной России предстоит встреча с командой Турции. Матч пройдет 5 июня в Москве.