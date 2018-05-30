Российские футболисты провалили первую проверку перед ЧМ-2018

Сборная России проиграла первый товарищеский матч перед чемпионатом мира. Игра, прошедшая в Инсбруке, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Австрии. Единственным забитым мячом отметился Алессандро Шепф на 28-й минуте встречи.
Подопечные Станислава Черчесова проводили игру в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. До старта турнира сборной России предстоит встреча с командой Турции. Матч пройдет 5 июня в Москве.
Удар Федора Смолова pic.twitter.com/W3IrnjlVrD— Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2018 г.
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