У домогавшегося юной биатлонистки тренера нашлись новые жертвы

Спортивная карьера в обмен на секс - с такими предложениями обращался к своей воспитаннице тренер по биатлону Сергей Тутмин. 17-летняя Анна отказалась от столь заманчивых перспектив – и стала получать плохо подготовленные лыжи и испорченные патроны. Как выяснилось, Моисеева была не единственной жертвой домогательств тренера.

Непосредственным наставником Анны Сергей Тутмин не был. Однако как старший тренер решал многие вопросы. Он знал Моисееву с 9 лет, когда родители только отдали дочь на биатлон.

"17 лет Ане исполнилось в августе прошлого года. Все случилось в сентябре на сборах в Саранске. По словам дочери, Тутмин сделал непристойное предложение – речь шла о массаже. Замечу, Тутмину 39 лет, он женат, воспитывает трех детей. Старшему сыну 20 лет", – рассказала журналистам мать Моисеевой, Ольга.

Анна рассказала обо всем родителям только в марте этого года, когда ситуация стала невыносимой. Несмотря на отказ девушки, тренер не оставлял своих притязаний. А однажды отругал за то, что она пришла к нему в кабинет в брюках, а не в шортах. У Ани начались проблемы. Спортсменка заметила, что ей плохо готовят лыжи, выдают плохие патроны. В конечном счете она стала записывать переговоры с тренером на диктофон.

Две аудиозаписи Аня сделала тайком. Ей удалось это, несмотря на то, что Тутмин всякий раз, когда Моисеева заходила к нему, забирал телефон - девушка спрятала диктофон под одежду. После прослушивания этих записей, по признанию матери, отца спортсменки еле удержали – он собирался сам разобраться с "наставником" по-мужски.

Вскоре выяснилось, что Аня – не единственная жертва любвеобильного тренера. "Мы знаем еще как минимум об одной девочке. Сейчас она совершеннолетняя. Она из спортивного мира, пока колеблется – присоединяться к нашему заявлению или нет", – рассказала Ольга изданию "МК".

Как сообщалось, Тутмин уволился по собственному желанию. Родители спортсменов опасаются, что он продолжит свои приключения – нельзя, чтобы его допускали к работе с детьми. Делом уже заинтересовался Следственный комитет, Аню вызвали для дачи показаний.